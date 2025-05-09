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Участниками акции "Бессмертный полк" в Калининграде стали более 67 тыс. человек
9 мая 2025 / 16:02
Участниками акции "Бессмертный полк" в Калининграде стали более 67 тыс. человек
© Виталий Невар/ ТАСС

Участие в шествии Бессмертного полка в Калининграде приняли более 67 тыс. человек. Об этом информировал координатор движения в регионе Олег Урбанюк, передает ТАСС.

"Участниками акции "Бессмертный полк" в Калининграде стали 67 734 человека. Это небывалое количество для города", - указал он, обратив внимание, что максимальное количество участников акции в доковидные годы составило около 35 тыс. человек.

"Акция добровольная, люди приходили сами, многие приходили семьями, участвовали учебные заведения, кто-то пришел один. Люди несли портреты своих родных, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны", - рассказал Урбанюк.

Колонна "Бессмертного полка" проследовала от площади Победы Калининграда по Гвардейскому проспекту к мемориалу 1,2 тыс. воинам-гвардейцам 11-й гвардейской армии, павшим при штурме Кенигсберга в апреле 1945 года. К акции присоединился губернатор области Алексей Беспрозванных. Участники акции возложили цветы к памятнику героям. 

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