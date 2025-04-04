Президент Армении подписал закон о начале вступления республики в Евросоюз

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Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса присоединения республики к Европейскому союзу. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба президентского аппарата.

"Президент республики Ваагн Хачатурян 4 апреля подписал закон о начале процесса вступления Республики Армения в Евросоюз", - следует из сообщения.

Парламент Армении 26 марта принял закон о начале процесса вступления республики в ЕС. Как отмечал премьер-министр Армении Никол Пашинян, это не будет означать автоматический запуск процесса присоединения Еревана к сообществу, так как данный вопрос требует вынесения на референдум. Со своей стороны, министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян уточнял, что проект закона представляет собой общественную инициативу, собравшую необходимое число подписей.

По словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, Москва расценивает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в ЕС как начало выхода республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он подчеркнул, что вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС. Вместе с тем министр экономики Армении Геворг Папоян утверждал, что его страна не планирует выходить из состава ЕАЭС.