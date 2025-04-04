Южнокорейский президент отрешен от должности

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Южная Корея – единственная страна мира, которая забыла сегодня о Трампе и его новых тарифах. Конституционный суд страны 4 апреля единогласно утвердил импичмент президенту Юн Сок Ёлю. Судьи единогласно сочли нарушением закона и демократических принципов введение Юном, известному своими авторитарными замашками, чрезвычайного положения в стране 3 декабря прошлого года.

С января суд провёл 11 слушаний, на нескольких из которых Юн присутствовал лично. Он также остается обвиняемым по уголовному делу о госперевороте, за который ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь. Нынешнее решение Конституционного суда станет весомым аргументом за вынесение максимально строгого приговора. Уголовный процесс начнется 14 апреля и станет очередным актом политической драмы, которую переживает Южная Корея.

В своём постановлении исполняющий обязанности председателя суда Мун Хён Бэ заявил, что Юн «отверг принципы народного суверенитета и демократии», в том числе направив солдат и полицейских для препятствования «осуществлению парламентом его конституционных полномочий». «Действия ответчика представляют собой предательство доверия, оказанного ему народом как президенту, — подчеркнул Мун. — Объявив военное положение в нарушение Конституции и закона, ответчик возродил историю злоупотребления чрезвычайными полномочиями, шокировав общественность и вызвав хаос во всех сферах».

Глава комитета по импичменту Национальной ассамблеи Чон Чхон Рэ назвал решение суда «победой Конституции и демократии». Между тем, адвокаты выразили несогласие с решением Конституционного суда, считая его политически обусловленным.

Примечательно, что 64-летний Юн – профессиональный юрист, проработавший всю свою карьеру в органах прокуратуры и дослужившийся до поста генерального прокурора, прославился многими антикоррупционными расследованиями. И это стало залогом его победы на президентских выборах 2022 года. Однако прокурорская хватка и приверженность к авторитарным методам привели его к краху, пока только политическому, но, возможно, и личному.

Наблюдатели считают, что главным побудительным мотивом Юна было избежать расследования по обвинения в коррупции, в которой оказалось замешанным его ближайшее окружение включая жену. В октябре 2024 года лидер доминирующей в парламенте партии «Сила народа» Хан Дон Хун призвал президента Юн покаяться в связи со скандалом, связанным с его женой Ким Кон Хи, которую подозревали в причастности к махинациям с акциями, получении в подарок дорогостоящей дамской сумочки и вмешательстве в парламентские выборы 2024 года. На этом фоне нарастающий конфликт Юна с партией «Сила народа» в парламенте и привел к введению чрезвычайного положения и попыткой блокирования законодательного органа страны. В этом он опирался на руководство силовых ведомств и армии, многие члены которого были личными друзьями или школьными товарищами Юна.

К зданию парламента был направлен спецназ. Однако оппозиция проявила бдительность и расторопность, быстро собрав в Национальной ассамблее своих сторонников. Из 300 законодателей 190, в том числе 18 из партии Юна единогласно приняли резолюцию об отмене ЧП. А в это время сотрудники парламента использовали баррикады и огнетушители, чтобы отогнать прибывших на вертолётах солдат спецназа, которые разбивали окна, пытаясь проникнуть в парламент. Демократическая процедура сработала, похоронив амбиции президента и сохранив конституционный порядок в стране.

Юн, который не явился в суд по соображениям безопасности, опубликовал сообщение, в котором говорится: «Я очень сожалею, что не оправдал ожиданий общественности». Бывший президент в свое оправдание заявил, что введение военного положения, продлившегося не более 6 часов, было разумной мерой, поскольку оппозиционная Демократическая партия, контролирующая парламент, парализовала государственное управление, регулярно подавая ходатайства об импичменте должностных лиц из его администрации и пытаясь сократить государственные расходы.

«Для меня было величайшей честью служить Республике Корея. Я глубоко благодарен всем, кто поддерживал и вдохновлял меня, несмотря на мои многочисленные недостатки», — сказал он.

После оглашения решения суда премьер-министр и исполняющий обязанности президента Хан Дак Су заявил: «Я позабочусь о том, чтобы в национальной безопасности не было пробелов». Ему также был объявлен парламентом импичмент из-за молчаливого одобрения действий президента, однако он был восстановлен в должности в марте после того, как суд не утвердил это решение.

«Я сделаю всё возможное, чтобы следующее правительство могло вступить в должность без промедления, строго в соответствии с Конституцией и законом», — сказал Хан, который будет руководить страной до выборов президента вместе с прежней командой.

Юн Сок Ёль стал вторым президентом Южной Кореи, отстранённым от должности в результате импичмента, после Пак Кын Хе в 2017 году. Выборы нового президента должны состояться в течение 60 дней, и, как сообщают местные СМИ, ориентировочно пройдут 3 июня.

Ожидается, что лидер Демократической партии Ли Джэ Мён, который в 2022 году с минимальным отрывом проиграл президентскую гонку Юн Сок Ёлю, снова станет кандидатом на предстоящих президентских выборах. Он считается наиболее сильным кандидатом.

«Мы будем стремиться восстановить средства к существованию, мир, экономику и демократию, которые были разрушены» из-за хаоса, вызванного введением военного положения, — сказал Ли, приветствуя решение суда.

Местные СМИ сообщили, что министр занятости и труда Ким Мун Су, мэр Сеула О Се Хун и бывший лидер правящей партии Хан Дон Хун также могут принять участие в выборах.

Выборы по всей видимости только усилят политическую нестабильность в Южной Корее. Об атмосфере вокруг дела Юна говорит хотя бы тот факт, что для предотвращения столкновений у конституционного суда в прилегающие районы были направлены 14 000 полицейских. Общество расколото на яростных сторонников и противников теперь уже опального президента, которые активно демонстрируют свою позицию в ходе многочисленных митингов и демонстраций. Опросы общественного мнения показывает, что в обществе осуждение Юна вовсе не так однозначно.

Предстоящие выборы только усилят политическую поляризацию в стране.