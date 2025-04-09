ВЦИОМ: лидерами в сфере космоса россияне назвали Россию, США и Китай

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Согласно результатам исследования ВЦИОМ, россияне полагают, что только три государства можно в полной мере охарактеризовать как лидеров в космической сфере.

"По мнению россиян, только три страны в полной мере можно назвать лидерами в освоении космоса, и если в советское время гонка разворачивалась между США и СССР, то сегодня к России и Америке подключился Китай", - следует из материалов на сайте соцслужбы.

По данным опроса, лидерами в области космонавтики стали США (72%), Россия (67%) и Китай (64%). Гораздо меньше респондентов назвали Индию (7%) и Японию (2%).

По мнению опрошенных, ключевой ролью освоения космоса является развитие науки и высоких технологий (54%). Вместе с тем, россияне указали, что космическая отрасль обеспечивает обороноспособность страны (36%). Среди достижений российской сферы ровно половина участников исследования выделила создание оборонных спутников. Кроме того, 42% респондентов посчитали важным запуск новых космических аппаратов "ГЛОНАСС" для спутниковой навигации.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 28 марта текущего года среди 1 600 россиян старше 18 лет.