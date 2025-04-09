Каллас: для Украины не будет "упрощенного пути" в Евросоюз

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Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что для Украины не будет упрощенного пути в Европейский союз.

"Никаких упрощенных путей для вступления в ЕС не существует, но Украина демонстрирует приверженность европейскому пути даже в условиях боевых действий", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам планового заседания Совета ассоциации ЕС - Украина.

Каллас отметила, что в сообществе занимаются "изучением украинского законодательства на предмет соответствия нормам ЕС", и, по ее словам, Киев уже показал "хороший прогресс".

Оценка соответствия национального законодательства нормам Евросоюза является первой фазой процесса переговоров о приеме страны в объединение и определяет дальнейшие требования Брюсселя о проведении реформ.