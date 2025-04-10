Дерипаска надеется, что апрельский снег поможет с перегревом экономики

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Бизнесмен Олег Дерипаска обратил внимание, что пока мировые правительства разрабатывают антикризисные меры по преодолению кризиса в глобальной торговле, Россия вынуждена бороться с перегревом экономики.

"Центробанки и правительства всех стран мира ломают голову над разработкой стимулирующих программ и антикризисных мер, чтобы с наименьшими потерями выйти из кризиса в глобальной торговле. И только мы вынуждены бороться с перегревом в российской экономике", - указал он в Telegram-канале.

"Хорошо хоть снег выпал, может, полегче станет", - отметил Дерипаска.

В минувшую среду снежный покров на метеостанции МГУ достиг высоты 23 см, информировал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. С начала снегопадов в Москве выпало уже 24 мм осадков - около 65% от апрельской нормы.