Медведев заявил о необходимости создавать отечественные телекоммуникационные решения

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал развитие отечественных телекоммуникационных решений одним из ключевых векторов развития IT-отрасли в стране. На это он обратил внимание во время первого в этом году очного собрания совета директоров "Ростелекома", где были подведены итоги 2024 года и обсуждались планы на будущее.

"Один из ключевых векторов развития компании - работа над укреплением технологического суверенитета страны. Нужно создавать отечественные решения, которые будут способствовать дальнейшему внедрению отечественных разработок в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. Компания намерена активно развивать такие перспективные направления, как облачные сервисы, центры обработки данных, информационная безопасность, цифровое здравоохранение и другие", - указал политик.

По его словам, за прошлый год компания добилась хороших результатов, перевыполнила практически все намеченные планы. "Ростелеком" сохраняет лидирующие позиции в сфере предоставления услуг мобильной связи и доступа в интернет, вносит существенный вклад в выполнение нацпроектов и госпрограмм, отметил Медведев. Он также подчеркнул важность работы "Ростелекома" по созданию телеком-инфраструктуры на территории новых регионов РФ.