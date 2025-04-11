Японо-американский военный союз: торг здесь не уместен

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Трамп продолжает троллить Японию. На фоне примирительной позиции Токио в вопросе повышения тарифов на ввоз в США японских товаров, американский президент вновь заявил, что заключённый в 1960 году договор безопасности между США и Японией «слишком односторонний». Президент явно хочет использовать проблему тарифов для выбивания из Японии денег на американское оружие и содержание баз.

«Мы платим сотни миллиардов долларов за их защиту, но... они ничего не платят», — сказал Трамп журналистам. «Если на нас когда-нибудь нападут, им не придётся ничего делать, чтобы защитить нас», —сказал он, саркастически назвав договор «прекрасной сделкой». Отчасти это так: США обязуются по договору защищать Японию, если, конечно, Конгресс даст согласие на ведение боевых действий. Автоматизма и гарантии нет, особенно если в конфликте будет участвовать ядерная держава.

Япония же вразрез со своей конституцией 10 летназад приняла закон, который также позволяет ей встать за защиту США, если кто рискнет напасть. Но ситуация эта сугубо гипотетическая. Токио просто пытается закрыть пробел в союзнических отношениях, придать им равноправный характер. Но Трамп на это не обращает внимания.

Он уже не раз делал аналогичные замечания, ясно давая понять, что за американскую защиту надо платить. Теперь же подобные замечания сделаны в контексте предстоящих переговоров по тарифам, которые для Японии составили по решению администрации Трампа 24%.

Президент указал, что к Соединённым Штатам долгое время относились несправедливо в рамках мировой торговой, и, упоминая договор безопасности между США и Японией, ядовито заметил: «Мне просто интересно, кто это сделал, и это люди, которые либо ненавидят нашу страну, либо им всё равно». «Просто трудно поверить, насколько всё плохо. Это, конечно, немного похоже на сделку по обороне, но я говорю о торговых сделках, это то же самое», — добавил он.

На днях премьер-министр Японии Сигэру Исиба инициировал телефонный разговор с Трампом, и стороны договорились, что японская делегация на рабочем уровне в ближайшие дни посетит Вашингтон для обсуждения проблемы тарифов, которые могут нанести серьезный ущерб экономике Японии. «Часть взаимных тарифов была приостановлена, но ничего не изменилось в том, что такие отрасли, как автомобилестроение, производство стали и алюминия, которые являются основой нашей страны и мировой экономики в целом, сильно пострадают» от тарифной политики США, сказал Исиба на заседании правительственной рабочей группы.

Фактически японцы станут первыми, с которыми Вашингтон начнет диалог о смягчении тарифов. Если срывов не будет, то министр экономического возрождения Японии Рёси Акадзава, как ожидается, встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом, который будет координатором подобных переговоров.

Японцы воспряли духом, когда посетивший Японию на прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет, по крайней мере публично, ни словом не обмолвился о необходимости больше платить за американскую «крышу» и тратиться на собственную оборону. Хотя он сделал намек, видимо, очень не понравившийся японцам. Во время совместной пресс-конференции после встречи с министром обороны Японии Гэн Накатани в Министерстве 30 марта Хегсет заявил, что «Япония будет на передовой» в случае любого непредвиденного события в западной части Тихого океана. Как говорится, «торг здесь неуместен».

Между тем договор безопасности предоставляет США право размещать в Японии базы для своих вооружённых сил. Сейчас в Японии дислоцировано более 50 000 военнослужащих США. Это больше, чем в иной другой стране. В рамках разделения расходов на содержание американских войск, дислоцированных в Японии, Токио платит 2 млрд долл. в год, которые Соединённые Штаты направляют на оплату труда гражданского персонала, коммунальные услуги и закупку оборудования. При этом тема повышения вклада Японии всегда стоит в повестке дня японо-американских переговоров.

Отдельная тема – повышение расходов на оборону самой Японии. Токио уже согласился увеличить их до 2% ВВП к 2027 году. В феврале лидеры двух стран, встречаясь в Вашингтоне, не стали конкретизировать параметры дальнейшего повышения этого показателя. Однако применительно к Европе США уже озвучивают цифру в 5%. Для Японии, которая на передовой конфронтации США и КНР, новое повышение еще более уместно.

В любом случае увязка проблем торговли и расходов на оборону со всей очевидностью просматривается в стратегии Трампа в отношении Японии, да и не только ее.

С другой стороны, Трамп, видимо, хотел бы своими замечаниями несколько охладить энтузиазм японцев, которые в последние две недели провели серию трехсторонних переговоров с КНР и Южной Кореей, в том числе по вопросу реагирования на новую торгово-политическую линию США. Ожидается и трехсторонняя встреча на высшем уровне. Разумеется, в нынешних условиях Япония продолжает оставаться наиболее близким военно-политическим союзником США. Но желание усилить свою переговорную позицию на переговорах в Вашингтоне японцам вовсе не чуждо.

В этом же плане можно рассматривать и информацию о том, что решение Трампа приостановить пошлины было принято после того, как Япония начала массово распродавать американские гособлигации, что привело к обвалу на рынке, сообщила газета The New York Post со ссылкой на гендиректора крупного финансового учреждения. Аналогичную информацию выпустил и корреспондент телеканала Fox Business Чарльз Гаспарино. Это повлияло на курс этих бумаг и соответственно увеличивало стоимость обслуживания госдолга США. С трудом верится, что Токио рискнул бы так подставить Трампа, однако на лицо явное желание показать ему, что объективно есть и такой вариант контригры. Но в целом серьезных шансов у Японии нет – США ее главный защитник и торговый партнер.

Японский переговорщик Акадзава заявил журналистам: «Мы должны любой ценой преодолеть ситуацию, которую можно назвать «национальным кризисом». Трамп это понимает.