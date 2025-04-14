Зеленский признал, что у ВСУ нет ресурса для возвращения утраченных территорий

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Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут вернуть утраченные территории, и не исключил новые потери в случае, если Киев останется без поддержки Вашингтона.

"Нам не хватает сил вернуть все, и это сегодня понятная ситуация. И поэтому эта война закончится дипломатически", - сказал он в интервью телеканалу CBS News. Вместе с тем Зеленский заявил о нежелании признавать утраченные территории российскими.

Что касается переговоров по урегулированию конфликта, он отметил, что они "будут разные, и трехсторонние, и двусторонние". "Будут разные форматы, мы дойдем до дипломатического решения этой войны", - указал глава киевского режима.

При этом он заявил о недоверии к властям РФ и продолжил настаивать на гарантиях безопасности со стороны Запада, в том числе в виде размещения войск на Украине и обеспечения безопасности ее воздушного пространства.

По данным телеканала, потери ВСУ составляют порядка 100 тыс. убитыми. Сам Зеленский 16 февраля называл цифру в два раза меньше - 46 тыс. убитых солдат, однако признавал, что число погибших может быть на "десятки тысяч" больше.

Ранее в Киеве регулярно подчеркивали, что вооруженный конфликт будет продолжаться до достижения Украиной границ 1991 года. Однако в свете регулярных сообщений украинского Генштаба о сложной ситуации на поле боя и серьезных потерь в рядах ВСУ риторика киевского режима начала меняться.