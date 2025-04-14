Европа открывает новые направления помощи Украине

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

11 апреля в штаб-квартире НАТО, находящейся в Брюсселе, прошел очередной саммит по Украине формата «Рамштайн». Одной из главных интриг было участие в нем придерживающейся «особого мнения» команды: приедет ли от американцев если не министр обороны Хегсет, то хоть кто-то, и если приедет, то кто. В итоге Вашингтон нашел соломоново решение: участвовали лично Хегсет, но по видеосвязи.

Накануне, 10 апреля, там же, в бельгийской столице, европейские министры обороны встретились в формате «коалиции желающих», объединенной темой «миротворческого контингента» на Украине. Председательствовавший британский министр обороны Джон Хили перечислил цели и «целевые показатели» коалиции: безопасность в воздухе, на море и на суше, превращение киевского режима и его армия в еще более мощное антироссийское орудие.

Главным вопросом, впрочем, была и остается, собственно, отправка «миротворцев» и нюансы этого процесса. Желающих отправить своих военнослужащих по-прежнему полдюжины (Британия, Франция, прибалты), и те еще не определись с конкретными параметрами участия. Другие выказывают обоснованную осторожность и задают вопрос, в том числе вполне русофобски настроенные скандинавы. Министр обороны Финляндии Анти Хаккинен сказал, что необходимо определиться с финансированием столь масштабной операции. Министр обороны Швеции Пол Юнсон – что необходимо, собственно, понять статус европейских сил, будут ли они «голубыми касками», непосредственными участниками боевых действий на стороне ВСУ или кем-то еще. Кроме того, важно участие США в операции. «Я не исключаю возможности того, что Швеция примет участие, но есть ряд вопросов, которые нам необходимо прояснить. И я думаю, что есть несколько вещей, которые необходимо уладить, прежде чем мы сможем взять на себя какие-либо обязательства», - уклончиво оценил министр предстоящий вклад своей страны.

Подводя итоги встречи, Хили заявил, что смыслом мероприятия была «политическая поддержка разработчиков этих планов и ускорение процесса», ведь «если переговоры будут успешными – мир наступит быстрее, и мы должны быть к этому готовы». По его словам, до конца апреля произойдет доработка «реальных и значительных» военных планов «поддержки режима прекращения огня». Произойдет то самое усиление украинских формирований «на море, в небе и с помощью других возможностей». Подробнее британец говорит не стал из опасения, что это «только сделает Путина мудрее».

Также накануне заседания «Рамштайна» издание Bloomberg сообщило, что Британия и Норвегия выделят Украине $580 миллионов на скорую закупку сотен тысяч беспилотников. Кроме того, стало известно, что Нидерланды выделяют Украине €150 миллионов на закупку ПВО.

На самом заседании председательствовал все тот же Хили и министр обороны Германии Борис Писториус, между которыми сидел украинский министр Умеров. «Украина станет сильнее перед перемирием. Мир в Европе возможен, если мы покажем России, что Украина сможет продолжать боевые действия с современными системами и достаточным количеством ракет»,

- заявил глава немецкого военного ведомства. Как сообщило издание Tagesschau, Писториус пообещал киевскому режиму новую серьезную оружейную партию - четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет и 100 РЛС.

Хили назвал 2025-й год решающим в ходе конфликта. Писториус в роли «ястреба» ему не уступал. «Учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины, мы должны признать, что мир в Украине, по-видимому, недостижим в ближайшем будущем», - сказал он. Формально Писториус, как и другие европейские политики и чиновники, выступил за мир, но однозначно на условиях киевского режима. Для этого Украина должна иметь сильную армию: «Мы сделаем так, чтобы Украина и в дальнейшем получала преимущество от нашей общей военной поддержки. России необходимо понять, что Украина способна продолжать борьбу, и мы в этом ее поддержим».

Выступила на заседании и глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она анонсировала очередные мощные вливания в украинские военные возможности. «Евросоюз на настоящий момент обязался выделить €23 миллиарда для военной помощи Украине, что превышает прошлогодний уровень помощи в €20 миллиардов», - подчеркнула эстонка. А Хили проанонсировал выделение 21 миллиардов евро, из которых четверть – британская доля.

Еще одним из итогов встречи стало создание коалицией еще одного направления - по радиоэлектронной борьбе. Ее работа будет заключаться в обеспечении собственной коммуникации, разведке и нарушении коммуникаций противника, защите от дронов и эффективности собственных систем вооружения. Прямо не говорится, но, вероятно, подразумевается, что обеспеченная европейцами инфраструктура может стать альтернативой сети Starlink – американцы так ее и не отключили, но гипотетически все-таки когда-нибудь могут это сделать (хотя бы и временно с целью давления и принуждения Украины к тем или иным условиям).

Запевалой и здесь обязалась стать Германия. Ее военное ведомство, кроме помощи Украине как таковой, видит и иную пользу - «полученные знания будут использованы для дальнейшего развития возможностей бундесвера». То, что Германия вместе Британией на данный момент удерживает лидерство в антироссийской агрессивности, подтверждено не только на сугубо военном, но и на политическом уровне. Об этом, в частности, свидетельствуют слова будущего бундесканцлера Фридриха Мерца: «ВСУ должны перейти от обороны к наступательным действиям и начать атаки на критические объекты российской инфраструктуры, например, нанести удары по Крымскому мосту. Европейцы уже поставляют им крылатые ракеты. Британцы делают это, французы, также и американцы. Это должно быть согласовано [на общеевропейском уровне], и когда это будет согласовано, Германия должна будет участвовать в этом и поставит Украине крылатые ракеты Taurus».

Относительно американского участия в реализации всех намеченных планов мнения европейцев расходятся. Мы уже цитировали слова шведского министра обороны о вовлечении Вашингтона в общие евроатлантические усилия. При этом некоторые опасаются американской «измены» - так, эстонский министр Ханно Певкур считает, что США могут заключить до 9 мая соглашение с Россией, поэтому поставки вооружений Украине нужно «ускорить настолько быстро, насколько это возможно». А еврокомиссар по расширению Марта Кос на бизнес-форуме в Брюсселе, проходившем параллельно встречам «Рамштайна» и «коалиции желающих», заявила, что «Украина может стать ключевым элементом для Евросоюза, который намерен взять в свои руки обеспечение своей обороны [с минимальным либо вообще отсутствующим участием США]».

При этом все огромные, существенные и системные разногласия США и Европы все еще совершенно не значат выхода Трампа из украинской игры – просто игру он ведет по своим правилам и к своей пользе. Об этом, с одной стороны, говорит информация агентства Reuters, что американцы в рамках новой редакции «соглашения о полезных ископаемых» стремятся контролировать газопровод «Газпрома», через который ранее осуществлялся транзит российского газа в Европу. Вашингтон хочет, чтобы газопровод был под контролем Корпорации международного финансирования США. Добавим – как и Украина в целом (либо то, что от нее останется) под контролем американцев, за чужой счет, но к вящей американской пользе.