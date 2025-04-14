Макрон делает шаг в сторону признания Палестины

Андрей Онтиков, международный обозреватель

Президент Эммануэль Макрон объявил 9 апреля о планах официально признать Палестину. Это решение может стать частью международной конференции под совместным председательством Франции и Саудовской Аравии, которая должна пройти в июне. Цель мероприятия - стремиться к урегулированию израильско-палестинского конфликта через взаимное признание.

Надо напомнить, что Палестина уже обладает статусом государства-наблюдателя при ООН с 2012 года. А в 2011 году она была принята в качестве полноправного члена в ЮНЕСКО. Однако тогда Франция назвала решение преждевременным. Сегодня, спустя 14 лет, Париж пересматривает свою позицию.

Если французский лидер действительно намерен сделать столь решительный шаг, то это станет качественным скачком в политике Париже. Но, помимо движения в сторону признания Палестины, в политике Эммануэля Макрона прослеживается и очевидный элемент противостояния Дональду Трампу. Еще в 2017 году французский президент критиковал своего американского коллегу за одностороннее признание Иерусалима столицей Израиля, называя это решение «опасным для мира» . А в этом году Париж выступил категорически против планов Дональда Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа и установлению американского контроля над эксклавом. Теперь же Франция готова возглавить коллективную инициативу, которая, по словам Эммануэля Макрона, должна «позволить тем, кто защищает Палестину, признать Израиль» .

Если США традиционно блокируют резолюции ООН в поддержку Палестины, то европейские страны демонстрируют растущую лояльность. На сегодня Палестину признают 147 из 193 государств — членов ООН, включая 10 стран ЕС. Однако ключевые западные державы — США, Великобритания, Германия, Франция — до сих пор оставались в стороне. Теперь, похоже, в этом лагере намечается раскол. Впрочем, Эммануэль Макрон ещё в феврале 2024 года на фоне набиравшей силу эскалации конфликта в секторе Газа отмечал, что "признание Палестины не является табу для Франции" и представляет собой моральную и политическую необходимость. Но то было до смены администрации в США.

Теперь в Белом доме новый хозяин. И ведёт он себя не столь лояльно по отношению к европейским странам, как его предшественник. Торговые тарифы, пусть и временно замороженные, выкручивание рук с целью заставить тратить больше денег на оборону в рамках НАТО, неприемлемые для ЕС подходы к урегулированию ряда конфликтов - все это и многое другое привело к тому, что страны, считавшиеся вассалами США, внезапно вышли из подчинения и всеми силами стараются вставлять палки в колеса Дональду Трампу. Цель, очевидно, в том, чтобы тянуть время и дождаться промежуточных выборов в Конгресс США в 2026 году, где республиканцы рискуют потерять большинство и у Дональда Трампа из-за этого в значительной степени окажутся связанными руки. А на этом пути все средства хороши, в том числе и курс на признание Палестины - особенно с учётом чувствительности этой темы для американского лидера.

Для Эммануэля Макрон палестинский вопрос - это ещё и возможность позиционировать себя как лидера объединенной Европы, выступающей против американского доминирования. Кроме того, предстоящая конференция, в ходе которой Франция станет сопредстедателем с Саудовской Аравией, позволит Парижу сделать заявку на укрепление своих позиций в арабском мире. К тому же французский лидер настаивает именно на взаимном признании. С одной стороны, в этом вопросе он показывает, что не идёт совсем уж поперёк позиции Израиля и даже немного ему подыгрывает. С другой, - такой подход во многом коррелирует с арабской мирной инициативой 2002 года, которая предполагает создание Палестинского государства в границах 1967 года в обмен на обязательство подписать мирный договор с Израилем и установить с ним нормальные отношения.

К слову, пока Европа и США спорят между собой, из этого пытается извлечь свою выгоду ХАМАС. Палестинское движение на днях выступило с просьбой к Великобритании исключить его из списка террористических организаций. Для этого уже была сформирована юридическая группа для подачи апелляции в МВД королевства. Вероятно, в ХАМАС пытаются взять на вооружение принцип "враг моего врага - мой друг" и сделать намёк Лондону: если вам в Великобритании не нравится Дональд Трамп, то вот мы даём вам возможность осложнить ему жизнь.

Как бы то ни было, планы Парижа признать Палестину отражают не столько желание содействовать восстановлению исторический справедливости, сколько стремление решить собственные задачи, связанные с попытками ослабить позиции Дональда Трампа. Действительно ли Эммануэль Макрон пойдёт на такой шаг, станет известно уже в июне. Нельзя исключать, что речь идёт лишь о политическом маневрировании и не более того. В любом случае самой Палестине это принесёт дивиденды. Если её не признают, то хотя бы информационный фон складывается в её пользу. Если же французский лидер серьёзен в своих намерениях, то она сделает ещё один шаг к набору критической массы, когда действующее положение вещей будет очень сложно игнорировать как Израилю, так и стоящим за ним Соединённым Штатам.