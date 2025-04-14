Эксперт Ковалев: миротворческие усилия Европы загоняют ее в тупик

Та миротворческая активность, которая происходит сейчас в Евросоюзе никак не связана с реальностью. Складывается впечатление, что политики, находящиеся у власти в странах Европейского Союза и отдельных европейских стран живут в некой параллельной вселенной. Европа занимается самоуничтожением с точки зрения субъектности. Пока не похоже, что европейская позиция будет кем-то учитываться при заключении каких-либо мирных соглашений. Продолжая упорствовать и настаивать на проведении той линии, которая была раньше, Европа только делает хуже себе и загоняет себя в тупик.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" первый заместитель декана Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, доктор исторических наук Игорь Ковалев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/f46ca098595be2ceb77076e40481e29c/