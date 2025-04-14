Политолог Тарусин: пока конфликт не урегулирован, сделка по недрам между США и Украиной не имеет смысла

Переговоры между делегациями Украины и США для подготовки соглашения по недрам будут продолжаться после проведенных 11-12 апреля технических консультаций. Об этом сообщила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Я не могу раскрыть много деталей. То, что консультации проходят, - это сам по себе позитивный знак. Из того, что можно говорить на данном этапе: украинская делегация имела возможность донести до американской стороны все предложения, которые мы тут готовили, которые были согласованы. Все они обсуждались. Достигнуты некоторые договоренности. Я рассчитываю, что после этих консультаций переговоры продолжатся, пока мы не достигнем соглашения", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

Стефанишина подтвердила, что состоявшиеся ранее технические консультации не стали последним раундом переговоров по соглашению о недрах.

Технические переговоры между украинскими и американскими представителями для обсуждения условий соглашения об украинских полезных ископаемых прошли 11-12 апреля. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что консультации продолжатся на следующей неделе.

Преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин отмечает, что «судя по комментариям, которые были в американских СМИ, переговоры прошли очень сложно, и каких-то решений принято не было. То есть пока договориться невозможно. Киевская власть не хочет отдавать последнее, что у нее имеется, поэтому до окончания боевых действий, пока будет установлен статус власти в Киеве и границы, подписывать соглашение бессмысленно. Масса примеров, когда киевская власть потом отказывается от подписанного. Поэтому переговоры идут, но я так думаю, что американцы прекрасно понимают, что пока конфликт не будет завершен, подписывать соглашение просто бессмысленно. А Зеленскому это не нужно, потому, что националисты его вышвырнут. Поэтому будет идти переговорный процесс, будет тянуться время, будут вытягиваться с Америки военные ресурсы, всякая помощь, но соглашение вряд ли будет достигнуто и подписано, и пока для этого нет никаких условий».

По словам эксперта, «вполне вероятно, что те месторождения, о которых говорится, через 2-3 месяца будут находиться под контролем ВС России. Поэтому встает вопрос, а как американцы будут использовать это соглашение, если фактически они не могут к ним подойти? Они будут под контролем России. Поэтому сейчас идут различные переговоры по Украине, и сделка по недрам -лишь один из элементов этих сложных переговоров. Но она не основная. Да, Трамп предпринял попытки, но он понимает, что сделка не удалась и лучше ее отложить до других времен. Ему сейчас необходимо не сделка, а сам контакт с командой Зеленского и в ходе этих контактов продвигать какие-то другие вопросы или предложения. Поэтому на площадке по недрам вполне возможно обсуждаются и другие вопросы, и Администрация Трампа давит на Украину».