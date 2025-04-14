Корабль Blue Origin с полностью женским экипажем совершил полет в космос

© ТАСС/ Ruptly/ Blue Origin

Компания Blue Origin успешно осуществила свой туристический полет в космос в рамках миссии NS-31. Трансляция велась на сайте Blue Origin.

Это был 31-й общий запуск ракеты New Shepard, которая состоит из многоразового ускорителя и капсулы для пассажиров.

Перед полетом в компании обращали внимание, что этот старт станет первым космическим запуском с полностью женским экипажем с момента полета летчика-космонавта СССР Валентины Терешковой в 1963 году.

Так, в суборбитальный полет отправились американская певица Кэти Пэрри, Лорен Санчес - невеста основателя Blue Origin Джеффа Безоса, телеведущая Гэйл Кинг, бывший инженер Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Эйша Боув, специалист в сфере биоастронавтики Аманда Нгуйен и кинопродюссер Кериэнн Флинн.

Капсула с шестью участниками на борту благополучно приземлилась после короткой поездки в суборбитальное пространство, длившейся порядка 10-12 минут. Участники полета успели испытать несколько минут невесомости и смогли наблюдать Землю на фоне черноты космоса.

Blue Origin предоставляет услуги на рынке суборбитального туризма, конкурируя с Virgin Galactic, где цена билета составляет $600 тыс. за место. Точная стоимость билета на New Shepard не разглашается.