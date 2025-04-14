Только 9% опрошенных жителей России воспринимают Telegram как мессенджер

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Всего 9% опрошенных жителей России воспринимают платформу Telegram исключительно как мессенджер. Об этом со ссылкой на данные социологического агентства "Вебер" сообщает ТАСС.

"Только для 9% опрошенных Telegram это мессенджер, для 91% это источник новостной повестки и, прежде всего, политической повестки. Ну и, конечно, как в любые времена, когда есть некий психологический дискомфорт, юмор выходит на первые места", - следует из материалов исследования.

Среди социальных сетей главными медиаресурсами россияне называют "ВКонтакте" (78%), "Одноклассники" (51%) и "Дзен" (41%). Среди мессенджеров лидируют WhatsApp (71%), Telegram (62%) и "VK мессенджер" (25%).

Отмечается, что "в текущем году в связи с замедлением YouTube среди видеохостингов на первое место вышел "VK видео" (55%) - и уверенно этот тренд сохраняется". Третье место, после американского видеохостинга, занимает Rutube (33%).