В Сербии подтвердили приверженность вступлению в Евросоюз

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Присоединение Сербии к Европейскому союзу по-прежнему является стратегической целью для балканской республики. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД Марко Джурич во время встречи с главой евродипломатии Каей Каллас.

"Членство в Евросоюзе является стратегическим выбором Сербии. Страна твердо привержена своему европейскому пути и стремится как надежный партнер внести вклад в мир, стабильность и процветание Европы", - приводит слова Джурича сербское правительство. Он также выразил надежду, что "ЕС признает и положительно оценит усилия Сербии".

Министр подчеркнул, что ключевыми интересами Сербии являются сохранение стабильности в регионе, развитие регионального сотрудничества и укрепление добрососедских отношений. "Сербия и впредь будет конструктивно содействовать снижению напряженности", - добавил он.

На сегодняшний день официальный статус кандидатов на вступление в Евросоюз имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.