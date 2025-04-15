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Сланцевая индустрия США оказалась на пороге кризиса

Апрельский обвал цен на нефть угрожает сектору снижением рентабельности и чередой банкротств

Сланцевая индустрия США оказалась на пороге кризиса
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Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Развязанная Дональдом Трампом глобальная «торговая война» и готовность ОПЕК нарастить добычу стали «идеальным штормом» для американской сланцевой отрасли.

В самом деле для производителей сланцевой нефти в США наступили сложные времена. Руководители компаний предупреждают: внезапное резкое падение цен на нефть, вызванное столь амбициозными торговыми инициативами американского лидера, поставило часть сектора на грань банкротства. Решение ОПЕК увеличить добычу добавило отрасли тревог.

«Ситуация напоминает ковид», — заявил изданию FT Кирк Эдвардс, президент Latigo Petroleum, независимого производителя из Техаса, имея в виду обвал цен 2020 года, который привел к волне банкротств в сланцевом секторе.

Цены на нефть в США обвалились уже примерно на 15% с момента объявления Трампом тарифов 2 апреля — даты, которую он окрестил «днем освобождения». «Сладкая нефть» (марки West Texas Intermediate/WTI) в апреле опускалась ниже планки в $60 за баррель, которую, по словам многих добытчиков в Техасе, им необходима для безубыточной работы. Скажем, 9 апреля в ходе торгов цена WTI в моменте проваливалась и вовсе до $55. И хотя к закрытию сессии 11 апреля котировки оттолкнулись от дна, и находились вблизи уровня $61,5 за «бочку», риски продолжения тренда на понижение сохраняются. Если ситуация не изменится, отрасль может быть вынуждена остановить буровые установки.

Цены обрушились, поскольку глобальные рынки сосредоточились на торговой войне между Китаем и США. При цене нефти менее $60 за баррель многим американским производителям нефти предстоит попросту бороться за выживание, в лучшем случае довольствуясь минимальной маржей, особенно в некоторых стареющих нефтеносных бассейнах страны. Более того, сценарий с дешевеющей нефтью попросту вынудит их к сворачиванию проходки, заморозке ряда буровых установок и сокращению рабочих мест. По оценке компании Rystad Energy, для многих американских производителей сланцевой нефти цена безубыточности несколько выше, и составляет $62 за баррель WTI.

Потенциальный шок сланцевиков усугубился опасениями, что глобальный производитель нефти — Саудовская Аравия (королевство входит в пул нефтеэкспортеров, у которых самые низкие удельные затраты на добычу), готовится захватить долю рынка, увеличив добычу нефти и позволяя ценам снижаться, вынуждая конкурирующих игроков  выходить из бизнеса.

Ситуация уже стремительно влияет на фондовую капитализацию сектора: буквально за пять дней (с момента объявления Белым домом пошлин) акции крупных сланцевых компаний, таких как Occidental Petroleum и Devon Energy, упали на 12%.

Тем временем эскалация с ключевым торговым партнером США — Китаем, только растет. Что проецируется на экспортные операции: скажем, поставки американской нефти в КНР уже почти «обнулились» после введения тарифов.

Поток нефти от крупнейшего в мире производителя к ее крупнейшему импортеру, вероятно, будет сведен к нулю из-за обострения торговой войны между двумя ведущими экономиками. Хотя справедливо заметить, что поставки сырой нефти из США в Китай в первые месяцы этого года составили лишь около 1% от общего объема импорта «черного золота» Поднебесной.

После роста в предыдущие годы, поставки нефти из США в Китай сокращались в 2025 году из-за последовательных раундов тарифов, введенных Дональдом Трампом в то время, когда внутренний сектор переработки уже испытывал трудности. Ответные меры Пекина, которые повысили тарифы на импорт из США до 84%, а также последнее повышение пошлин США на товары из Китая до 125%, только усугубили ситуацию. Китай же, не очень долго думая, встречно повысил «барьер» до паритетных 125%. Новые тарифы начинают действовать с 12 апреля, сообщил Минфин КНР. Но американцы снова взвинтили тарифы для Поднебесной — уже до 145%.

Интересно, что на фоне ухудшения перспектив нефтедобычи в США начала расти актуальность венесуэльской нефти. Так, многие покупатели возобновили ее погрузку на танкеры после недельного перерыва в портах страны. Пауза была вызвана новыми тарифами, которые Дональд Трамп наложил на импортеров нефти из страны-члена ОПЕК. Как известно, еще в марте Минфин США предписал местному концерну Chevron, а также прочим партнерам и клиентам PDVSA до 27 мая свернуть операции и прекратить экспорт нефти из Венесуэлы. А после Вашингтон ввел тарифы на покупателей венесуэльской нефти и газа. Эти меры привели к приостановке погрузки ряда танкеров в ключевом нефтяном порту страны Хосе и создали задержки на более мелких терминалах. Ужесточение позиции Трампа отпугнуло трейдеров и импортеров от продолжения поставок венесуэльской нефти.

После того, как Вашингтон ввел меры против покупателей венесуэльской нефти, многие танкеры отошли от причалов в Хосе, переместившись в открытое море. Теперь многие из них вернулись для завершения погрузки. Они начали отправляться из венесуэльских вод в пункты назначения, включая Индию и Китай, согласно данным и внутренним документам венесуэльской государственной нефтекомпании PDVSA.

По состоянию на 8 апреля нефтяные партии, выделенные для Chevron для поставки в США, Reliance Industries для поставки в Индию и для нескольких трейдеров для поставки в Китай, отправились к пунктам назначения. Это значит, что экспорт нефти из Венесуэлы не рухнет в краткосрочной перспективе.

В Китае основными импортерами тяжелых сортов венесуэльской нефти являются независимые нефтеперерабатывающие заводы (ПНЗ), известные как «чайники». Они покупают сырье через посредников. Когда в прошлом месяце нависла угроза тарифов, некоторые переработчики отложили или приостановили импорт из Венесуэлы, «переключившись» на бразильскую и западноафриканскую нефть.

Китай является крупнейшим покупателем нефти Венесуэлы, прямо и косвенно принимая около 480 000 баррелей в сутки (б/с) сырой нефти и нефтепродуктов в этом году. США занимают второе место (250 000 б/с), Индия — на третьем (63 000 б/с), а Европа — на четвертом (44 000 б/с).

В перспективе аналитики прогнозируют, что добыча республиканской нефти к концу года снизится на 150 000 — 350 000 б/с, если период сворачивания, предоставленный покупателям, не будет продлен, или же вторичные тарифы не будут отменены. В прошлом году Венесуэла добыла 921 000 б/с сырой нефти, согласно данным, представленным в ОПЕК.

Некоторые партнеры PDVSA по совместным предприятиям, включая европейские группы Eni и Repsol, заявили, что ведут переговоры с Вашингтоном, добиваясь исключений из санкций США против страны, которые позволили бы им продолжать добычу нефти и газа в  Боливарианской Республике, даже если баррели не экспортируются.

В связи с падением мировых цен на «черное золото» профильные ведомства, аналитические группы и инвестбанки запустили обновленный поток предсказаний развития ситуации. При негативных сценариях в торговых переговорах США с оппонентами «бочка» Brent может стоить гораздо дешевле $50. Скажем, такова версия финансового конгломерата Goldman Sachs (GS). Банк в экстремальном варианте прогноза развития ситуации в мировой экономике допускает падение цены нефти марки Brent ниже $40 за баррель к концу 2026 года. Этот рубеж способен и вовсе уничтожить североамериканскую сланцевую индустрию.

 

 
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