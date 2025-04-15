В России свыше 3,7 млн семей получили маткапитал автоматически после рождения ребенка

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Социальный фонд России за прошедший пятилетний период направил сертификаты на материнский капитал автоматически сразу после рождения ребенка более чем 3,7 млн семей. Соответствующее сообщение размещено на сайте фонда.

"В апреле 2020 года материнский капитал впервые стал назначаться семьям проактивно - автоматически сразу после рождения ребенка, без необходимости обращений от родителей и подачи документов. Социальный фонд предоставляет капитал на основании данных о рождении детей и уже выдал таким способом сертификаты более 3,7 млн семей", - следует из сообщения.

Информацию о рождении ребенка Социальный фонд получает из реестра ЗАГС, и в течение пяти дней сертификат автоматически поступает в личный кабинет мамы на портале госуслуг. Здесь же можно сразу распорядиться имеющейся суммой на выбранные цели, к примеру, использовать на оплату детсада, получение ежемесячной выплаты или погашение ипотеки.

Вместе с тем Соцфонд запустил беззаявительный формат выдачи сертификатов в Донбассе и Новороссии, сегодня свыше 1,6 тыс. родителей в четырех новых регионах уже получили сертификаты без обращения в фонд. Подавать заявление нужно только в том случае, если семья усыновила детей или если они родились за границей.

Маткапитал - мера господдержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых появился второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не оформлялось. С 1 января 2020 года маткапитал выдается при рождении первого ребенка.