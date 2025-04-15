Зеленский внес в Раду законы о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней

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Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней. Соответствующие документы опубликованы на сайте парламента.

Украинские власти запретили проведение выборов во время действия военного положения. Ране спикер Рады Руслан Стефанчук заявлял, что эти проекты будут одобрены.

Вместе с тем депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что военное положение и мобилизация будут продлены до 6 августа. Это будет уже 15-е голосование по продлению указанных режимов.