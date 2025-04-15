В России заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю сократилась на 9%

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В России общая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом за минувшую неделю сократилась на 9%, число госпитализаций уменьшилось на 16,5%. Такие данные приводятся в Telegram-канале Роспотребнадзора.

"На 15-й неделе в России наблюдается продолжение снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом - на 9%, количество заболевших составило 703 тыс. человек. Кроме того, снизилось число госпитализированных больных с острыми респираторными инфекциями - на 16,5%. Грипп теряет лидирующее положение среди респираторных вирусов и за прошедший семидневный период выявлен в 46% среди положительных находок респираторных инфекций. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы", - указали в ведомстве.

Отмечается, что продолжается снижение заболеваемости COVID-19, подтверждено 2 тыс. случаев, это на 12% меньше, чем неделей ранее. "При этом снижение заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах", - говорится в сообщении.