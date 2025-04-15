Бессент не исключает разрыва торговых связей США и Китая

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Тарифная политика нынешней администрации США не нацелена на разрыв экономических и торговых отношений с Китаем, однако это может произойти. Соответствующую точку зрения изложил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в эфире телеканала Bloomberg TV.

"Это не обязательно должно произойти. Но это может случиться. В какой-то момент должна быть достигнута крупная договоренность", - заявил он, комментируя возможный разрыв торговых отношений между США и КНР.

Бессент убежден, что "никто не считает примененные высокие пошлины на импорт из Китая жизнеспособными и не хочет, чтобы они сохранялись". "У президента США Дональда Трампа очень хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином", - отметил он.

Трамп 2 апреля объявил о применении таможенных пошлин в отношении продукции из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Американская администрация также ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

9 апреля Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин в отношении ряда стран и территорий. Вместе с тем он повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. Учитывая ранее установленный тариф в размере 20% за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США, суммарная пошлина на товары из КНР сегодня достигает 145%.