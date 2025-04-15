Пашинян: азербайджанские ВС практически ежедневно ведут стрельбу на границе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские ВС практически каждый день нарушают режим прекращения огня на границе с Арменией, осуществляя неприцельную стрельбу.

"Очевидно, что некоторые силы в Армении и за ее пределами в ежедневном режиме ведут пропаганду войны и прибегают к конкретным действиям для ее реализации. В этих действиях особо выделяется азербайджанский нарратив о войне, и параллельные с ним действия, которые выражаются в ложных обвинениях в адрес Еревана о нарушении режима прекращения огня и частых, если не сказать ежедневных, нарушениях азербайджанскими ВС режима прекращения огня", - сказал он в парламенте, представляя отчет об исполнении бюджета страны за 2024 год. Трансляцию ведут местные телеканалы.

Пашинян отметил, что в нарушение режима прекращения огня по большей части ведется "неприцельная стрельба". "Такая стрельба - либо результат недисциплинированности в ВС Азербайджана, либо попытка оказать психологическое давление на жителей армянских населенных пунктов", - добавил он. Вместе с тем, по словам премьера, за последний месяц было зафиксировано два конкретных случая обстрела приграничного населенного пункта в Сюнике со стороны ВС Азербайджана.

Он призвал Баку расследовать указанные случаи и предпринять усилия для их недопущения. Пашинян также подчеркнул, что дал распоряжение ВС Армении не нарушать режим прекращения огня ни при каких обстоятельствах.