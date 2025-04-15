Туск заявил о намерении Польши заработать на Украине

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Польша хочет не только проявлять солидарность с Украиной, но и заработать на ней. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск на форуме в Варшаве.

"Не будет такого, что Польша будет проявлять солидарность, а другие зарабатывать деньги, к примеру, на восстановлении Украины. Мы будем солидарны и заработаем на этом, будем твердо отстаивать свои интересы и интересы польских компаний", - приводит его слова интернет-портал onet.pl.