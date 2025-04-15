Убившей своих детей жительнице Канска предъявлено обвинение

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Жительнице Канска в Красноярском крае предъявлено обвинение в убийстве троих своих детей, она помещена в СИЗО. Об этом со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщает ТАСС.

"Предъявлено обвинение 29-летней жительнице города Канска в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех малолетних, совершенное с особой жесткостью)", - сказано в сообщении.

Согласно материалам СК, на допросе женщина рассказала, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. "Фигурантка находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", - указали в ведомстве.