Минздрав РФ представил статистику причин смерти граждан в 2024 году

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Доля жителей России, умерших от причин, которые не связаны с состоянием здоровья человека, по итогам 2024 года составила почти 10% в общей структуре смертности. Об этом заявила глава департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина, выступая на сессии Российского национального конгресса "Человек и лекарство".

По ее данным, среди внешних причин смерти выделяются умышленные (убийства и суициды) и неумышленные (несчастные случаи, отравления и падения).

"Структура смертности населения в России: внешние причины - 9,2%, согласно данным Федерального реестра медицинских документов о смерти ЕГИСЗ за 12 месяцев 2024 года", - следует из представленной Каракулиной презентации. Вместе с тем смертность от болезней системы кровообращения и новообразований составила 60,6%.

В числе других значимых рисков для жизни и здоровья населения: повышенное артериальное давление, гипергликемия, избыточная масса тела, низкая физическая активность и пагубное потребление табака, указала специалист.