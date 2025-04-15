"Автоваз" запустил выпуск авто Lada Vesta в версии с ручным управлением

© Алена Селезнева/ ТАСС

"Автоваз" начал производство автомобилей Lada Vesta с ручным управлением со специальным сертифицированным оборудованием, дублирующим функции педалей газа и тормоза.

"На "Автовазе" стартовало производство автомобилей Lada Vesta в вариации с ручным управлением. Специальное сертифицированное оборудование дублирует функции педалей газа и тормоза и позволяет комфортно и безопасно управлять автомобилем людям с нарушением функций одной или обеих ног", - следует из сообщения автопроизводителя.

Авто в специальном исполнении базируются на седанах и универсалах Lada Vesta. Они получили автоматическую бесступенчатую трансмиссию и 1,6-литровый мотор мощностью 106 л.с.

Lada Vesta оснащена специальным рычагом слева от рулевого колеса. Рычаг механически связан с педалями. Поставщиком системы управления автомобиля выступает тольяттинское предприятие ООО "Хэнд Контрол".

Седан Lada Vesta с ручным управлением доступен в комплектации Comfort. В начальной версии она включает две подушки безопасности кондиционер, систему курсовой устойчивости, электропривод и обогрев наружных зеркал и др. Автомобиль Lada Vesta SW с ручным управлением также предлагается в варианте Life.

Как отмечается, "наряду с Lada Vesta, "Автоваз" продолжит производство Lada Granta с ручным управлением, что обеспечит широкий выбор спецавтомобилей для людей с ограниченными возможностями".