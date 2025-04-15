ВТБ назвал самые популярные города в Крыму для покупки жилья в ипотеку

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Наибольшее количество выданных за год ипотечных кредитов ВТБ в Крыму приходится на столицу региона Симферополь и два курортных города Евпаторию и Ялту. Об этом информировала пресс-служба банка.

"Лидерами среди крымских городов по количеству выданных за год ипотечных кредитов ВТБ стали Евпатория (18% от общего количества оформленных сделок), Симферополь (17%) и Ялта (15%). Ялта также лидирует по объему ипотечного кредитования. При этом наибольшей популярностью среди клиентов, оформивших ипотеку в ВТБ, пользуются однокомнатные квартиры в новостройках площадью до 40 кв. метров", - говорится в сообщении.

ВТБ начал выдавать ипотеку на жилье в Крыму с мая прошлого года. Всего за это время банк оформил сделки на 1,7 млрд рублей, в том числе порядка 460 млн рублей - в 1 квартале текущего года.

Согласно данным статистики ВТБ, в первом квартале 2025 года из общего количества выданных в Крыму и Севастополе ипотек около 90% пришлось на льготные программы, самой популярной из них остается "семейная ипотека".