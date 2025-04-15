Нарышкин отметил рост военных приготовлений в странах НАТО

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Россия наблюдает интенсификацию военных приготовлений стран - участниц НАТО, в том числе укрепление их позиций на границах с Россией и Белоруссией. На этом акцентировал внимание директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Мы видим повышение военных приготовлений стран НАТО, в том числе и усиление их позиций на границах с Республикой Беларусь, с Россией, с Калининградской областью России", - указал он телеканалу "Первый информационный".

Некоторое время назад Нарышкин заявил, что обсудил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы региональной и глобальной безопасности. Вместе с тем, по его словам, в Могилеве состоится совместное заседание коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии.