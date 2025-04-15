Нетаньяху при общении с Макроном отверг идею создания палестинского государства

© EPA/ ABIR SULTAN/ POOL EPA POOL/ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, главной темой которого стал палестино-израильский конфликт. Глава правительства еврейского государства заявил французскому лидеру, что не приемлет идею образования отдельного государства для палестинцев.

"В ходе общения Нетаньяху выразил свое решительное неприятие идеи создания палестинского государства, отметив, что такое решение стало бы значительным поощрением терроризма. Премьер обратил внимание, что ни один палестинский лидер, включая руководство Палестинской автономии, до сих пор не осудил резню 7 октября 2023 года. Более того, в самой автономии детей продолжают воспитывать в духе ненависти к Израилю, а убийцы евреев получают материальные поощрения", - сообщили в канцелярии израильского премьера.

По мнению Нетаньяху, "палестинское государство в непосредственной близости от израильских городов превратится в плацдарм для иранского терроризма". "Подавляющее большинство израильтян выступают категорически против" такой перспективы, "это отражает последовательную и долгосрочную позицию", заключил он.