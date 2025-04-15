В России к 2030 году нацелены достичь показателя в 33 кв. м жилья на человека

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Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета заявил, что показатель обеспеченности жильем на уровне 33 кв. м на человека в стране планируется достичь к 2030 году.

"В последние годы строительный комплекс у нас демонстрирует динамичное развитие. Его потенциал позволяет решать самые масштабные задачи", - отметил он.

Глава государства напомнил, что были определены следующие показатели: построить до 2036 года 1,383 млн кв. м жилья. "Из них к 2030 году - 663 млн кв. м, что позволит достичь уровня обеспеченности жильем в среднем 33 кв. м на человека", - указал он.