Público: Каллас отказалась от плана по выделению €40 млрд Украине

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Глава европейской дипломатии Кая Каллас была вынуждена отказаться от идеи по предоставлению очередного транша финансовой помощи Украине на €40 млрд. Об этом пишет газета Público.

Как отмечается, Каллас не смогла заручиться поддержкой ключевых союзников в Евросоюзе. По данным издания, Франция, Испания и Италия выступили против предложенной инициативы.

Первоначально Каллас предлагала принять план военной помощи Киеву на €40 млрд, которые должны были бы выделяться странами сообщества пропорционально объемам их экономик. Вскоре она сообщила, что будет выноситься на обсуждение другой вариант ее предложения - помощь на €5 млрд, направленная на первоочередное снабжение ВСУ всеми видами боеприпасов.

По итогам саммита ЕС в Брюсселе 20 марта план главы евродипломатии не был утвержден.