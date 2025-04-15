Верховный лидер Ирана обозначил приоритетом развитие отношений с РФ и КНР

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в качестве одного из приоритетных направлений во внешней политике Тегерана выделил развитие отношений с Россией и Китаем.

"В приоритете налаживание экономических отношений с такими странами, как Китай, Россия, которые являются экономическими центрами в Азии", - цитирует его агентство Tasnim. Некоторые процессы достаточно сложно реализовать, но можно "при надлежащем усердии и правильной тактике", указал Хаменеи.

Вместе с тем он высоко оценил деятельность МИД исламской республики по налаживанию отношений с соседними странами, а также недавние визиты высокопоставленных иранских чиновников для укрепления имиджа государства на международной арене.