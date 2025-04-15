Зеленский: Уиткофф вышел за рамки полномочий, обсуждая территорию Украины

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Владимир Зеленский подверг критике высказывания спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о том, что мирное соглашение по Украине будет включать урегулирование вопроса Крыма, ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожских областей.

"Вам известно, что для нас это красные линии - признавать любые территории как территории не Украины, а России. Эти представители поднимают на переговорах вопросы вне своей компетенции", - заявил он в ходе пресс-конференции в Одессе.

Некоторое время назад Уиткофф в эфире телеканала Fox News сообщил, что провел уже три встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал центральным вопросом урегулирования конфликта "так называемые пять территорий", уточнив при этом, что разрешение конфликта не ограничивается этим.

Последняя встреча Путина и Уиткоффа прошла 11 апреля в Санкт-Петербурге и продолжалась более четырех часов. Главной темой была ситуация на Украине.