Путин: граждане должны понимать, на что расходуются средства за капремонт домов

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Россияне должны понимать, на что расходуются собранные с них средства на капремонт и содержание дома. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета.

"Важно выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов", - указал он, отметив, что в России их свыше 950 тыс. Глава государства подчеркнул, что все жильцы должны понимать, как формируется плата за стоимость жилья и каким образом расходуются эти средства. "За эти направления отвечают управляющие компании", - сказал он.

Путин также заметил, что за последние 6 лет на развитие ЖКХ только из федерального бюджета направлено порядка 600 млрд рублей: модернизировано 3,65 тыс. различных объектов инфраструктуры и более 10 тыс. км сетей.

"По оценкам, на широкое обновление систем ЖКХ до 2030 года потребуется по меньшей мере 4,5 трлн рублей как бюджета, так и частных инвестиций", - добавил он.