Фицо заявил, что будет 9 мая в Москве, несмотря на угрозы Каллас

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве 9 мая, несмотря на угрозы главы дипслужбы ЕС Каи Каллас.

"Предупреждение и угроза госпожи Каллас являются неуважительными, и я выражаю протест в этой связи. Я еду 9 мая в Москву. Предупреждение Каллас является шантажом или объявлением, что я буду наказан после возвращения из Москвы? Этого я не знаю, но знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939-й", - указал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Фицо отметил, что заявление Каллас является подтверждением того, что в ЕС необходимо провести дебаты о сути демократии. Он также раскритиковал подход сообщества к президентским выборам в Румынии и во Франции, "майданы", которые Запад устраивает в Грузии и Сербии".

"Госпожа Каллас, хотел бы обратить ваше внимание, что я являюсь законным премьером Словакии - суверенного государства. Мне никто не может приказывать, куда я могу или не могу ездить. Я поеду в Москву, чтобы выразить уважение и почтить память тысяч воинов Красной армии, погибших при освобождении Словакии", - подчеркнул политик.

Он также напомнил главе евродипломатии о своей позиции по Украине. "Напоминаю, что я один из немногих глав правительств в ЕС постоянно говорю о необходимости мира на Украине и не отношусь к ярым сторонникам продолжения этой бессмысленной войны", - отметил Фицо.

В понедельник Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС заявила: "В Евросоюзе воспринимают всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия".