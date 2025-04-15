Уиткофф: сделка на условиях США обяжет Иран свернуть программу обогащения урана

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Заключение новой ядерной сделки на условиях США будет означать сворачивание иранской программы по обогащению урана. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в соцсети X.

"Сделка с Ираном будет заключена только в том случае, если это будет сделка президента США Дональда Трампа. Любое окончательное соглашение должно закладывать основу для мира, стабильности и процветания на Ближнем Востоке - это означает, что Иран должен прекратить и ликвидировать свою программу обогащения ядерного топлива и создания оружия", - написал он.

"Для всего мира крайне важна жесткая, справедливая и долговечная сделка, именно это президент Трамп попросил меня сделать", - отметил Уиткофф.

В минувшую субботу в Омане прошли переговоры представителей Тегерана и Вашингтона по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Делегацию Ирана возглавлял глава МИД Аббас Арагчи, США - Уиткофф. Как заявили в МИД исламской республики, встреча прошла конструктивно и в спокойной атмосфере, стороны условились продолжить консультации. Второй раунд переговоров намечен на 19 апреля.