Экономист Колташов о российско-американских переговорах

Когда мы говорим о российско-американских переговорах, надо помнить принципиально важное заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он сказал: Россия не оставит территории, имеющие русское население в распоряжении киевского режима. Смысл этого заявления американцы могут и не понять. Им нравится слышать только себя. И они в последние месяцы хорошо себя слышали, когда говорили, что должно быть соглашение – быстрая сделка, а какие там есть условия у России – это не важно. Переговорный процесс, в этом смысле, и дальше будет оставаться очень сложным. США должны это понять.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/7a89a35ed99530c8a79f34d7fdc604d9/