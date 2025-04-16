Павел Александров, международный обозреватель

В ФРГ дату 8 Мая, когда в 1945 году в Берлине был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии, отмечают как День освобождения от национал-социализма. Однако, похоже, что в наше время власти страны находятся в странном для себя, противоречивом состоянии, т.к. не в состоянии сформулировать свое отношение к освободителям немецкого народа. Впрочем, генетическую ненависть к России и Красной армии местный политбомонд скрывать уже даже не пытается, тем более, что немецкие танки Leopard, бронетранспортеры и гаубицы снова стреляют на русской земле, а немецкие снаряды и мины убивают наших солдат и мирных жителей.

Но вот незадача – как нынче относиться к освободителям-американцам, ведь тёрки с США из-за заградительных пошлин Дональда Трампа грозят превратиться для ФРГ в реальную торговую войну. Тогда окажется крайне затруднительным привычно принижать или вообще замалчивать главную роль Красной армии в освобождении от нацизма всей Европы и Германии в том числе, выпячивая боевые заслуги англо-американских войск. Старательно, кстати, обходя вниманием факты ковровых бомбардировок союзными ВВС преимущественно жилых кварталов Дрездена, Гамбурга, Нюрнберга и других городов, в результате чего погибли десятки тысяч немцев.

Выходит, что претензий у властей нынешней Германии нет только к нацистскому режиму сегодняшней бандеровской Украины – такая вот загогулина получается. Поэтому никого не удивляет, что и.о. министра обороны ФРГ Писториус вместе с коллегой из Великобритании Хили только что, в апреле, объявили в Рамштайне о новой рекордной военной поддержке Киева на сумму свыше 21 миллиарда евро. В частности, еще в этом году, по словам Бориса Писториуса (СДПГ), ФРГ предоставит ВСУ 4 зенитные установки ПВО Iris-T. Кроме того, по информации минобороны, немецкий «пакет помощи» составят 15 танков Leopard, разведывательные беспилотники и 100 тысяч снарядов. В последующие годы Берлин обещает Киеву еще несколько установок Iris-Т и 1100 радаров наземного слежения.

Судя по всему, власти Германии, взяв курс на милитаризацию страны, считают абсолютно нормальным продолжать снабжать оружием тех, кто сейчас воюет против их освободителей от гитлеровского режима, а самим продолжать готовиться к войне против этих самых освободителей. Впрочем, сразу же после того, как будущий канцлер Фридрих Мерц (ХДС) подтвердил намерение предоставить ВСУ еще и дальнобойные крылатые ракеты Taurus, о чем он, критикуя Олафа Шольца за «нерешительность», неоднократно говорил и раньше, но осторожно помалкивал в ходе своей недавней предвыборной кампании, среди членов будущего кабинета министров обозначился настоящий раздрай.

Вероятный будущий министр обороны ФРГ социал-демократ Борис Писториус заявил в Ганновере, что мол никогда не поддерживал и не поддерживает сейчас идею отправки Украине дальнобойных Taurus. Ему тут же возразил возможно будущий министр иностранных дел в новом правительстве Йохан Вадефуль. Политик из ХДС заявил, что не считает вопрос о поставках Taurus Киеву «вероятной спорной темой» в коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ. В любом случае, отметим, что проблема отправки Taurus на Украину никак не прописана в заключенном между этими партиями коалиционном договоре. При том, что Мерц явно никак не возражает против ударов немецкими дальнобойными ракетами, в частности, по Крымскому мосту, т.е. к превращению ФРГ в сторону конфликта, чего больше всего опасался Шольц, раздрай между ХДС/ХСС и социал-демократами в правительстве Мерца может «на старых дрожжах» разгореться с новой силой.

Ведь еще в декабре и.о. канцлера Шольц призывал «не играть в русскую рулетку», когда речь идет о мире на Украине, и отвергал «рискованную линию» Мерца, который хочет предъявить России, ядерной державе, ультиматум, а в случае отказа пригрозил ей ракетами Taurus, способными долететь до Москвы. Кстати, Президент России Владимир Путин предупреждал об ответном применении российской баллистической ракеты «Орешник» при продолжении ударов западными дальнобойными ракетами. Это касается и английских, и французских крылатых ракет.

В этой связи обращает на себя внимание мнение экс-советника Ангелы Меркель бригадного генерала в отставке Эрих Вада, которое он высказал в марте в одном из интервью. Г-н Вад уверен, что восстановление боеспособности находящегося сейчас в «плачевном» состоянии Бундесвера, даже при помощи многомиллионных денежных вливаний, может дать результат только через несколько десятилетий, а завершение конфликта на Украине зависит не от европейцев, но от договоренностей между Россией и США.

Кстати, подобной мудрости всегда не хватало и.о. министра иностранных дел ФРГ Анналене Бербок, о секретном распоряжении которой рассказала в апреле столичная Berliner Zeitung. Накануне прощания с немецким МИД, ведь после избрания 6-7 мая нового канцлера предстоят назначения и новых министров, она разослала по всей ФРГ инструкцию для местных властей, согласно которой следует не приглашать на посвященные 80-й годовщине освобождения Германии от нацизма мероприятия российских граждан, включая дипломатов. Если же они придут без официального приглашения немецкой стороны, то их следует «вежливо выдворять».

Немецкий портал NachDenkSeiten опубликовал в этой связи подборку писем своих читателей, возмущенных распоряжением и.о. главы МИД ФРГ. Например, Урсула Райш-Вассерманн пишет: «Мне стыдно! Но мне стыдно не за то, что я – немка, потому что большинство немцев и сегодня благодарны советскому народу и солдатам за освобождение от гитлеровского фашизма. Мне стыдно за немецкое правительство и политиков, которые, вообще-то, должны были бы представлять народ Германии. Должны были бы!».