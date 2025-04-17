Катар заинтересован в расширении сотрудничества с Россией в ключевых секторах

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Доха заинтересована в расширении сотрудничества с Москвой в ключевых секторах экономики. С таким заявлением выступил катарский министр торговли и промышленности Фейсал бен Тани бен Фейсал Аль Тани перед участниками бизнес-форума "Россия - Катар".

"Мы стремимся к углублению сотрудничества с Россией в ключевых секторах", - сказал он. "Сегодня мы переходим от согласования к действиям", - подчеркнул министр.

Он также обратил внимание, что Россию и Катар связывают "не только экономические связи", но и "общее видение", основанное на принципах дипломатии и доверия.