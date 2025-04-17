Эмир Катара выразил надежду на скорый визит президента РФ в страну

© ТАСС

Эмир Государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразил надежду, что президент России Владимир Путин в скором времени посетит его страну.

"Очень надеемся в скором времени увидеть вас в Катаре", - заявил он во время церемонии подписания документов по итогам двусторонних переговоров в Кремле.

Катарский лидер также поблагодарил главу российского государства за теплый прием и гостеприимство.