РФ выразила протест Японии из-за планов учебных стрельб вблизи российских границ

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Москва заявила Токио решительный протест ввиду планов проведения учебных стрельб недалеко от российских границ. Соответствующее сообщение размещено на сайте МИД РФ.

"В четверг, 17 апреля, посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с планами проведения в июне с. г. на о. Хоккайдо в непосредственной близости от российских границ учебных стрельб из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами "Тип-88" с радиусом поражения до 200 км", - сказано в сообщении.

В ведомстве сочли "подобную провокационную военную активность у дальневосточных рубежей России как потенциальную угрозу национальной безопасности" и назвали "категорически недопустимой". "Такие действия Токио влекут повышение градуса напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом", - добавили в министерстве.

Вместе с тем подчеркивается, что РФ будет вправе купировать возникающие угрозы. "Россия оставляет за собой право предпринять все необходимые ответные меры в целях купирования угроз своей безопасности на дальневосточных рубежах", - обратили внимание на Смоленской площади.

Ранее стало известно, что силы самообороны Японии планируют летом провести на полигоне Сидзунай в соседней с РФ префектуре Хоккайдо учебные стрельбы с применением противокорабельных ракет, будут использоваться ракеты "Тип 88" класса земля - корабль Сухопутных сил самообороны. До этого японские военные проводили аналогичные маневры, однако за пределами Японии, так как их дальность, около 150 км и более, не позволяла обеспечить безопасность морского и воздушного пространства. Теперь же учения с ограничениями по дальности стрельбы решено провести и на территории Японии. Полигон Сидзунай расположен на южном побережье Хоккадо и выходит на Тихий океан.