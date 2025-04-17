Афганистан поблагодарил Россию за решение по "Талибану"

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Афганистан благодарен России за решение по "Талибану". Об этом заявили в афганском посольстве в Москве, передает ТАСС.

"Благодарны за решение, которое будет способствовать укреплению сотрудничества", - указали в диппредставительстве.

Некоторое время назад Верховный суд РФ удовлетворил административное исковое заявление генпрокурора о приостановлении действия запрета на деятельность движения "Талибан" в России.