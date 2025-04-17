Захарова награждена орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени"

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы департамента информации и печати МИД РФ, официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий документ опубликован.

"Наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Захарову Марию Владимировну за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу", - следует из текста указа.

Мария Захарова родилась в 1975 году. В 1998 году окончила МГИМО по специальности журналист-международник. Владеет английским и китайским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

После окончания университета поступила на работу в систему МИД России. Была редактором ежемесячного издания "Дипломатический вестник". Исполняла обязанности начальника отдела оперативного мониторинга СМИ департамента информации и печати. В 2005-2008 годах - руководитель пресс-службы постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. В 2008-2011 годах занимала различные должности в центральном аппарате министерства. В 2011-2015 годах - заместитель директора департамента информации и печати МИД России.

В августе 2015 года возглавила департамент информации и печати МИД РФ.