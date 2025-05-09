Белоусов: защитники Отечества самоотверженно противостоят неонацистам в ходе СВО

Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) самоотверженно борются с нацизмом, продолжая традиции поколения, победившего в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в приказе министра обороны Андрея Белоусова, размещенном в Telegram-канале оборонного ведомства.

"Сегодня в ходе СВО защитники Отечества, продолжая традиции поколения победителей, с честью выполняют свой воинский долг. Самоотверженно борются с неонацистами, образцово решают поставленные задачи, обеспечивают суверенитет и безопасность РФ. Уважаемые товарищи! Поздравляю вас, ваших родных и близких со всенародным праздником - Днем Победы! Желаю крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов на благо Отчизны!" - следует из текста приказа под номером 295.