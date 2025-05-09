Интронизация Папы Римского Льва XIV намечена на 18 мая

Интронизационная месса Папы Римского Льва XIV состоится на площади Святого Петра 18 мая. Об этом информировала префектура папского дома.

До этого избранный накануне на конклаве Лев XIV проведет аудиенции с дипкорпусом и международными журналистами. Согласно приблизительным данным, после смерти Франциска 21 апреля служба печати получила свыше 4 тыс. запросов на аккредитацию. Первым такую встречу с представителями СМИ провел предшественник нынешнего понтифика Франциск после избрания в 2013 году.

Ожидается, что уже в воскресенье Лев XIV выступит с первой воскресной проповедью, а 21 мая проведет всеобщую аудиенцию.