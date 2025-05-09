Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сограждан с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, указав, что наследие фронтового поколения является "главным оружием будущей Победы" России. Видеопоздравление было размещено в Telegram-канале градоначальника.

"Сегодня, когда Россия вновь сражается за свободу, добро и справедливость, наследие фронтового поколения является главным оружием будущей Победы. И этот бесценный дар мы передадим нашим детям и внукам. Спасибо вам, дорогие ветераны! Вечная слава защитникам Родины! С Днем Победы, друзья!" - заявил Собянин.

По его словам, советский народ, победив в Великой Отечественной войне, отстоял право на жизнь и свободу миллионов людей, принес мир народам планеты. "С тех светлых майских дней прошло уже 80 лет, но благодарная память вновь и вновь возвращает нас к подвигу фронтовиков и тружеников тыла. С ними мы сверяем наши помыслы и дела, учимся мужеству, стойкости и героизму. Свято храним то, что дороже всего, - веру и любовь к Отчизне", - отметил мэр столицы.

Ранее Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.