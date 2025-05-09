Путин заявил, что ветераны Великой Отечественной войны для России всегда родные

Все ветераны Великой Отечественной войны являются для России родными, где бы они ни жили. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, выступая перед гостями приема, который он дал от своего имени в честь глав делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы.

"Мы преклоняемся перед этим великим поколением. Где бы они сегодня ни жили, на каком бы языке ни говорили, они для нас всегда свои и родные. Мы одна большая семья победителей", - указал глава российского государства.

По его словам, значение Победы "неоценимо для судеб мира", но для России и стран СНГ это часть истории практически каждой семьи. "Такая прямая кровная сопричастность определяет то особое, трепетное отношение к этому празднику, определяет принципиальное отношение к правде о Великой Отечественной войне и ее героям, к нашим предкам, которые прошли через тяжелейшие испытания. Выстояли и победили", - подчеркнул Путин.

Вместе с тем он выразил уверенность, что эти чувства понимают все, чьи близкие "боролись с нацизмом и милитаризмом, сражались за свободу в Европе и в Атлантике, на Тихом океане, в Азии, в Африке - везде, где полыхал огонь Второй мировой войны".