Антироссийские санкции Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Восстановление Донбасса
Москва
9 мая 2025 / 19:27
КОТИРОВКИ
USD
09/05
97.9241
EUR
09/05
104.8872
Новости часа
Участниками акции "Бессмертный полк" в Калининграде стали более 67 тыс. человек Медведев отметил, что если враг не сдается, его уничтожают
Москва
9 мая 2025 / 19:27
Котировки
USD
09/05
97.9241
0.0000
EUR
09/05
104.8872
0.0000
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
/ Россия / Общество / День Победы / Политика и религия
Общество
Путин заявил, что ветераны Великой Отечественной войны для России всегда родные
9 мая 2025 / 15:04
Путин заявил, что ветераны Великой Отечественной войны для России всегда родные
© ТАСС

Все ветераны Великой Отечественной войны являются для России родными, где бы они ни жили. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, выступая перед гостями приема, который он дал от своего имени в честь глав делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы.

"Мы преклоняемся перед этим великим поколением. Где бы они сегодня ни жили, на каком бы языке ни говорили, они для нас всегда свои и родные. Мы одна большая семья победителей", - указал глава российского государства.

По его словам, значение Победы "неоценимо для судеб мира", но для России и стран СНГ это часть истории практически каждой семьи. "Такая прямая кровная сопричастность определяет то особое, трепетное отношение к этому празднику, определяет принципиальное отношение к правде о Великой Отечественной войне и ее героям, к нашим предкам, которые прошли через тяжелейшие испытания. Выстояли и победили", - подчеркнул Путин.

Вместе с тем он выразил уверенность, что эти чувства понимают все, чьи близкие "боролись с нацизмом и милитаризмом, сражались за свободу в Европе и в Атлантике, на Тихом океане, в Азии, в Африке - везде, где полыхал огонь Второй мировой войны". 

Эксперт Брутер о единстве западных стран
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
16:02
Участниками акции "Бессмертный полк" в Калининграде стали более 67 тыс. человек
15:43
Медведев отметил, что если враг не сдается, его уничтожают
15:24
Рютте: НАТО не обещала Украине членство как часть мирного договора
15:04
Путин заявил, что ветераны Великой Отечественной войны для России всегда родные
14:48
Участниками шествия "Бессмертного полка" в Иркутске стали 87 тыс. человек
14:32
Лукашенко назвал парад в Москве по случаю 80-летия Победы лучшим
14:13
Стоимость нефти Brent впервые с 29 апреля превысила $64 за баррель
13:56
Путин на приеме по случаю 80-летия Победы поднял тост за поколение победителей
13:38
Байден полагает, что Харрис проиграла выборы из-за сексизма и расизма
13:14
Собянин назвал наследие фронтового поколения "главным оружием будущей Победы"
Все новости
Актально
Антироссийские санкции
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Восстановление Донбасса
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры