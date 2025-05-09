Медведев отметил, что если враг не сдается, его уничтожают

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил соотечественников с Днем Победы, отметив, что когда враг не сдается, его ликвидируют.

"С Днем Великой Победы! Заветы наших отцов и дедов - в наших сердцах! Мы помним: если враг не сдается, его уничтожают", - указал он в своем Telegram-канале.

"А противник пусть выучит строки, посвященные Ракетным войскам стратегического назначения: "После нас тишина, но кому это нужно", - написал политик.

Свое поздравление он сопроводил кадрами парада Победы и праздничного обращения президента России Владимира Путина на Красной площади.