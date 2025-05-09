Песков: многие лидеры прибыли в Москву на 9 Мая, несмотря на давление

Многие лидеры иностранных государств прибыли в Россию на празднование 80-летия Победы в условиях оказываемого на них давления. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Ну, вы видите, что многие приехали сюда, несмотря на то давление, которое оказывалось", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как проходит празднование 80-летия Победы на фоне угроз иностранным участникам, приехавшим в Москву.

Как сообщил ранее портал Dennikn, борт премьер-министра Словакии Роберта Фицо летел в Москву по более длинному южному маршруту, проходящему через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию. Трасса спецборта была изменена после того, как 7 мая самолету главы словацкого правительства отказали в пролете над своей территорией Эстония, Латвия и Литва. Последние также закрывали свое воздушное пространство для воздушного судна президента Сербии Александара Вучича.