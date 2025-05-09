Папа Римский Лев XIV: считать Христа суперменом равносильно атеизму

Папа Римский Лев XIV в своей первой проповеди во время мессы в Сикстинской капелле отметил, что воспринимать Иисуса Христа как супермена или харизматичного лидера аналогично атеизму.

"И сегодня нередко Иисус, хотя и ценится как человек, считается лишь неким харизматичным лидером или суперменом, и не только среди неверующих, но и среди многих крещеных людей, которые в итоге живут в фактическом атеизме", - указал он.

По словам понтифика, вере "предпочитают другую безопасность, такую как технологии, деньги, успех, власть и удовольствие". "Нередко христианская вера считается чем-то абсурдным людьми слабыми и не очень умными", - подчеркнул он.